Интер
    -
    21:30
    29.09.18
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Кальяри
      Чемпионат Италии • Тур 7
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      Онлайн
      Интер - Кальяри
      Чемпионат Италии - 29 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Кальяри на Eurosport.ru! 29 сентября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лучано Спаллетти или Роландо Маран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Кальяри и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Интер и Кальяри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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