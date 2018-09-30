Парма
    -
    19:00
    30.09.18
    Стадион Эннио Тардини
    Эмполи
      Чемпионат Италии • Тур 7
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Парма - Эмполи
      Чемпионат Италии - 30 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Парма – Эмполи на Eurosport.ru! 30 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто д'Аверса или Аурелио Андреаццоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Парма и Эмполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Парма и Эмполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0