Интер
    -
    22:00
    13.05.19
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Кьево
      Чемпионат Италии • Тур 36
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      Онлайн
      Интер - Кьево
      Чемпионат Италии - 13 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Кьево на Eurosport.ru! 13 мая 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лучано Спаллетти или Доменико Ди Карло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Кьево и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Интер и Кьево, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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