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- 2-ой тайм
- ИличичРоджер89'
- Пандев89'
- Габриэль Ромеро84'
- КуамеСанабрия73'
- БэрроуПессина64'
- Пандев59'
- ЗукановичПерейра56'
- Кастань53'
- ЛерагерПандев50'
- Бэрроу46'
- Перерыв
- ПашаличБэрроу45'
- 1-ый тайм
- Паломино34'
- Велозу7'
Перед матчем
Онлайн
Аталанта - Дженоа
Чемпионат Италии - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Аталанта – Дженоа на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Чезаре Пранделли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Дженоа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аталанта и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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