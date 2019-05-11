Аталанта
Завершено
0
2
-
1
0
16:00
11.05.19
Мапеи
Дженоа
Чемпионат Италии • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Аталанта
  • Дженоа
  • ИличичРоджер
    89'
  • Пандев
    89'
  • Габриэль Ромеро
    84'
  • КуамеСанабрия
    73'
  • БэрроуПессина
    64'
  • Пандев
    59'
  • ЗукановичПерейра
    56'
  • Кастань
    53'
  • ЛерагерПандев
    50'
  • Бэрроу
    46'
  • Перерыв
  • Аталанта
  • Дженоа
  • ПашаличБэрроу
    45'
  • 1-ый тайм
  • Аталанта
  • Дженоа
  • Паломино
    34'
  • Велозу
    7'
Перед матчем

Онлайн
Аталанта - Дженоа
Чемпионат Италии - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Аталанта – Дженоа на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Чезаре Пранделли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Дженоа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аталанта и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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