Лацио
    -
    21:30
    20.05.19
    Олимпийский стадион (Рим)
    Болонья
      Чемпионат Италии • Тур 37
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      Онлайн
      Лацио - Болонья
      Чемпионат Италии - 20 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лацио – Болонья на Eurosport.ru! 20 мая 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Синиша Михайлович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лацио и Болонья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лацио и Болонья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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