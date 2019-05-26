Сампдория
    -
    19:00
    26.05.19
    Стадион Луиджи Феррари
    Ювентус
      Чемпионат Италии • Тур 38
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      Сампдория - Ювентус
      Чемпионат Италии - 26 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сампдория – Ювентус на Eurosport.ru! 26 мая 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Джампаоло или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сампдория и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сампдория и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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