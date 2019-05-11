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- 2-ой тайм
- Луис Фелипе90'
- Каччаторе90'
- Паволетти90'
- Барелла85'
- АльбертоИммобиле84'
- Жуан ПедруКастро78'
- РадуБаштуш74'
- Прото64'
- БадельКатальди62'
- ЧигариниЧерри57'
- ПадоинБрадарич57'
- Корреа53'
- 1-ый тайм
- Альберто31'
- Бадель24'
- Раду14'
Перед матчем
Онлайн
Кальяри - Лацио
Чемпионат Италии - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Лацио на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роландо Маран или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кальяри и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кальяри и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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