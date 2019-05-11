Кальяри
Завершено
0
1
-
2
0
19:00
11.05.19
Сарденья Арена
Лацио
Чемпионат Италии • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Кальяри
  • Лацио
  • Луис Фелипе
    90'
  • Каччаторе
    90'
  • Паволетти
    90'
  • Барелла
    85'
  • АльбертоИммобиле
    84'
  • Жуан ПедруКастро
    78'
  • РадуБаштуш
    74'
  • Прото
    64'
  • БадельКатальди
    62'
  • ЧигариниЧерри
    57'
  • ПадоинБрадарич
    57'
  • Корреа
    53'
  • 1-ый тайм
  • Кальяри
  • Лацио
  • Альберто
    31'
  • Бадель
    24'
  • Раду
    14'
Перед матчем

Онлайн
Кальяри - Лацио
Чемпионат Италии - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Лацио на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роландо Маран или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кальяри и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кальяри и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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