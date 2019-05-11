Фиорентина
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    21:30
    11.05.19
    Артемио Франки
    Милан
    Чемпионат Италии • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Фиорентина
    • Милан
    • БориниЛаксальт
      88'
    • ДабоНёргор
      84'
    • СусоКастильехо
      81'
    • Доннарумма
      79'
    • ПёнтекКутроне
      74'
    • ФернандесВлахович
      74'
    • ЛориниЖерсон
      69'
    • Лорини
      67'
    • 1-ый тайм
    • Фиорентина
    • Милан
    • Чалханоглу
      35'
    • Бираги
      34'
    Перед матчем

    Онлайн
    Фиорентина - Милан
    Чемпионат Италии - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Милан на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Винченцо Монтелла или Дженнаро Гаттузо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Милан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Фиорентина и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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