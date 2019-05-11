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- 2-ой тайм
- БориниЛаксальт88'
- ДабоНёргор84'
- СусоКастильехо81'
- Доннарумма79'
- ПёнтекКутроне74'
- ФернандесВлахович74'
- ЛориниЖерсон69'
- Лорини67'
- 1-ый тайм
- Чалханоглу35'
- Бираги34'
Перед матчем
Онлайн
Фиорентина - Милан
Чемпионат Италии - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Милан на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Винченцо Монтелла или Дженнаро Гаттузо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Милан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фиорентина и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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