Ювентус
    -
    22:30
    02.02.19
    Ювентус Арена
    Парма
      Чемпионат Италии • Тур 22
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      Онлайн
      Ювентус - Парма
      Чемпионат Италии - 2 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Парма на Eurosport.ru! 2 февраля 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Роберто д'Аверса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Парма и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Парма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      В мидвик «Ювентус» растоптал надежды фанатов на требл, позорно вылетев из Кубка Италии. Матч против «Пармы» – идеальная возможность загладить вину перед родными трибунами хотя бы частично.

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