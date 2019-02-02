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Ювентус - Парма
Чемпионат Италии - 2 февраля 2019
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Парма на Eurosport.ru! 2 февраля 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Роберто д'Аверса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Парма и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ювентус и Парма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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В мидвик «Ювентус» растоптал надежды фанатов на требл, позорно вылетев из Кубка Италии. Матч против «Пармы» – идеальная возможность загладить вину перед родными трибунами хотя бы частично.