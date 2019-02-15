Ювентус
    -
    22:30
    15.02.19
    Ювентус Арена
    Фрозиноне
      Чемпионат Италии • Тур 24
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Фрозиноне
      Чемпионат Италии - 15 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Фрозиноне на Eurosport.ru! 15 февраля 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Марко Барони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Фрозиноне и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Фрозиноне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      Лидера и предпоследнюю команду Серии А разделяют 47 очков – кажется, в этом матче может быть только одна интрига. И касается она Криштиану Роналду и его шанса еще сильнее оторваться от преследователей в бомбардирской гонке.

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