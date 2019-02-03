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Интер - Болонья

Чемпионат Италии - 3 февраля 2019

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Болонья на Eurosport.ru! 3 февраля 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Лучано Спаллетти или Синиша Михайлович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Болонья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Интер и Болонья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

