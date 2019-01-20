СПАЛ
Завершено
0
1
-
1
0
17:00
20.01.19
Стадион Паоло Мацца
Болонья
Чемпионат Италии • Тур 20
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • СПАЛ
  • Болонья
  • Чонек
    90'
  • Пульгар
    90'
  • ПетаньяПалоски
    88'
  • ЛадзариЧонек
    84'
  • ВальдифьориСкьяттарелла
    81'
  • ПолиСванберг
    78'
  • ОрсолиниСантандер
    78'
  • Хеландер
    76'
  • Куртич
    63'
  • 1-ый тайм
  • СПАЛ
  • Болонья
  • Вальдифьори
    40'
  • Сориано
    30'
  • Паласио
    24'
Перед матчем

Онлайн
СПАЛ - Болонья
Чемпионат Италии - 20 января 2019

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем СПАЛ – Болонья на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Леонардо Семпличи или Филиппо Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СПАЛ и Болонья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются СПАЛ и Болонья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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