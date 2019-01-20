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- 2-ой тайм
- Чонек90'
- Пульгар90'
- ПетаньяПалоски88'
- ЛадзариЧонек84'
- ВальдифьориСкьяттарелла81'
- ПолиСванберг78'
- ОрсолиниСантандер78'
- Хеландер76'
- Куртич63'
- 1-ый тайм
- Вальдифьори40'
- Сориано30'
- Паласио24'
Перед матчем
Онлайн
СПАЛ - Болонья
Чемпионат Италии - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем СПАЛ – Болонья на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Леонардо Семпличи или Филиппо Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СПАЛ и Болонья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются СПАЛ и Болонья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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