Фрозиноне
    Завершено
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    -
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    14:30
    20.01.19
    Stadio Benito Stirpe
    Аталанта
    Чемпионат Италии • Тур 20
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Фрозиноне
    • Аталанта
    • Матарезе
      90'
    • Гильоне
      88'
    • КэмпбеллМатарезе
      84'
    • ДжимситиРеца
      83'
    • Сапата
      73'
    • Де РонКулусевски
      71'
    • Сапата
      64'
    • ПашаличПессина
      61'
    • ВальцанияКассата
      60'
    • МолинароБегетто
      55'
    • Сапата
      47'
    • 1-ый тайм
    • Фрозиноне
    • Аталанта
    • Сапата
      44'
    • Манчини
      11'
    Перед матчем

    Онлайн
    Фрозиноне - Аталанта
    Чемпионат Италии - 20 января 2019

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фрозиноне – Аталанта на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Марко Барони или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фрозиноне и Аталанта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Фрозиноне и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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