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Фрозиноне - Аталанта

Чемпионат Италии - 20 января 2019

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фрозиноне – Аталанта на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Марко Барони или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фрозиноне и Аталанта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Фрозиноне и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

