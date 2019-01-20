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- 2-ой тайм
- Матарезе90'
- Гильоне88'
- КэмпбеллМатарезе84'
- ДжимситиРеца83'
- Сапата73'
- Де РонКулусевски71'
- Сапата64'
- ПашаличПессина61'
- ВальцанияКассата60'
- МолинароБегетто55'
- Сапата47'
- 1-ый тайм
- Сапата44'
- Манчини11'
Перед матчем
Онлайн
Фрозиноне - Аталанта
Чемпионат Италии - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фрозиноне – Аталанта на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марко Барони или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фрозиноне и Аталанта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фрозиноне и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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