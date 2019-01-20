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- 2-ой тайм
- Лулич90'
- Зелиньский88'
- КальехонХюсай88'
- Альберто87'
- МертенсУна82'
- Милинкович-СавичПатрик72'
- ДиавараВерди72'
- Ачерби70'
- Иммобиле65'
- Перерыв
- ЛукакуКорреа45'
- 1-ый тайм
- Милик37'
- Ачерби36'
- Кальехон34'
- Луис ФелипеБаштуш28'
- Милинкович-Савич20'
Перед матчем
Онлайн
Наполи - Лацио
Чемпионат Италии - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Лацио на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Наполи и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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