Наполи
Завершено
0
2
-
1
1
22:30
20.01.19
Стадион Сан-Паулу
Лацио
Чемпионат Италии • Тур 20
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Наполи
  • Лацио
  • Лулич
    90'
  • Зелиньский
    88'
  • КальехонХюсай
    88'
  • Альберто
    87'
  • МертенсУна
    82'
  • Милинкович-СавичПатрик
    72'
  • ДиавараВерди
    72'
  • Ачерби
    70'
  • Иммобиле
    65'
  • Перерыв
  • Наполи
  • Лацио
  • ЛукакуКорреа
    45'
  • 1-ый тайм
  • Наполи
  • Лацио
  • Милик
    37'
  • Ачерби
    36'
  • Кальехон
    34'
  • Луис ФелипеБаштуш
    28'
  • Милинкович-Савич
    20'
Перед матчем

Онлайн
Наполи - Лацио
Чемпионат Италии - 20 января 2019

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Лацио на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Наполи и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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