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- 2-ой тайм
- Фариас90'
- Зайц81'
- ЧигариниБрадарич78'
- Жуан ПедруФариас74'
- ди Лоренцо70'
- БирсаФараго68'
- АккуаРодригес66'
- БригиУчан57'
- 1-ый тайм
- Паволетти36'
Перед матчем
Онлайн
Кальяри - Эмполи
Чемпионат Италии - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Эмполи на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роландо Маран или Джузеппе Якини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кальяри и Эмполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кальяри и Эмполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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