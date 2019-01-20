Кальяри
Завершено
0
2
-
2
0
20:00
20.01.19
Сарденья Арена
Эмполи
Чемпионат Италии • Тур 20
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Кальяри
  • Эмполи
  • Фариас
    90'
  • Зайц
    81'
  • ЧигариниБрадарич
    78'
  • Жуан ПедруФариас
    74'
  • ди Лоренцо
    70'
  • БирсаФараго
    68'
  • АккуаРодригес
    66'
  • БригиУчан
    57'
  • 1-ый тайм
  • Кальяри
  • Эмполи
  • Паволетти
    36'
Перед матчем

Онлайн
Кальяри - Эмполи
Чемпионат Италии - 20 января 2019

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Эмполи на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роландо Маран или Джузеппе Якини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кальяри и Эмполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кальяри и Эмполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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