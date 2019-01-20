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- 2-ой тайм
- Пеццела90'
- Верету90'
- Мурру90'
- Витор УгоМиральяс86'
- Квальярелла85'
- Экдаль82'
- Бираги82'
- Квальярелла (P)81'
- Витор Уго80'
- МуриэльЛорини77'
- ЯнктоГаббьядини74'
- Муриэль70'
- КапрариДефрель69'
- Янкто60'
- Перерыв
- СимеонеДабо45'
- РамиресСапонара45'
- 1-ый тайм
- Рамирес44'
- Фернандес39'
- Муриэль34'
- Миленкович34'
- Рамирес22'
- Фернандес14'
Перед матчем
Онлайн
Фиорентина - Сампдория
Чемпионат Италии - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Сампдория на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Марко Джампаоло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Сампдория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фиорентина и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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