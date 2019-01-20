Фиорентина
Завершено
1
3
-
3
0
17:00
20.01.19
Артемио Франки
Сампдория
Чемпионат Италии • Тур 20
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Фиорентина
  • Сампдория
  • Пеццела
    90'
  • Верету
    90'
  • Мурру
    90'
  • Витор УгоМиральяс
    86'
  • Квальярелла
    85'
  • Экдаль
    82'
  • Бираги
    82'
  • Квальярелла (P)
    81'
  • Витор Уго
    80'
  • МуриэльЛорини
    77'
  • ЯнктоГаббьядини
    74'
  • Муриэль
    70'
  • КапрариДефрель
    69'
  • Янкто
    60'
  • Перерыв
  • Фиорентина
  • Сампдория
  • СимеонеДабо
    45'
  • РамиресСапонара
    45'
  • 1-ый тайм
  • Фиорентина
  • Сампдория
  • Рамирес
    44'
  • Фернандес
    39'
  • Муриэль
    34'
  • Миленкович
    34'
  • Рамирес
    22'
  • Фернандес
    14'
Перед матчем

Онлайн
Фиорентина - Сампдория
Чемпионат Италии - 20 января 2019

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Сампдория на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Марко Джампаоло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Сампдория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фиорентина и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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