СПАЛ
    -
    14:30
    17.02.19
    Стадион Паоло Мацца
    Фиорентина
      Чемпионат Италии • Тур 24
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      СПАЛ - Фиорентина
      Чемпионат Италии - 17 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем СПАЛ – Фиорентина на Eurosport.ru! 17 февраля 2019 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Леонардо Семпличи или Стефано Пьоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СПАЛ и Фиорентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются СПАЛ и Фиорентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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