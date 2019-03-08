Ювентус
    -
    22:30
    08.03.19
    Ювентус Арена
    Удинезе
      Чемпионат Италии • Тур 27
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      Онлайн
      Ювентус - Удинезе
      Чемпионат Италии - 8 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Удинезе на Eurosport.ru! 8 марта 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Давиде Никола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Удинезе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Ювентус» уже оторвался в Серии А на 16 очков, так что с «Удинезе» можно не напрягаться. Но побеждать дома все равно нужно.

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