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Болонья - Ювентус
Чемпионат Италии - 24 февраля 2019
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Болонья – Ювентус на Eurosport.ru! 24 февраля 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Синиша Михайлович или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Болонья и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Болонья и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Юве» отхватил в Мадриде и теперь сгонит злость на «Болонье». Или не сгонит.