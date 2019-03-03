Торино
    -
    14:30
    03.03.19
    Стадио Олимпико (Турин)
    Кьево
      Чемпионат Италии • Тур 26
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      Торино - Кьево
      Чемпионат Италии - 3 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Торино – Кьево на Eurosport.ru! 3 марта 2019 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вальтер Мадзарри или Доменико Ди Карло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торино и Кьево и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торино и Кьево, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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