Наполи
    -
    22:30
    03.03.19
    Стадион Сан-Паулу
    Ювентус
      Чемпионат Италии • Тур 26
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      Наполи - Ювентус
      Чемпионат Италии - 3 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Ювентус на Eurosport.ru! 3 марта 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Наполи и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      Последний шанс для «Наполи» вернуть интригу в борьбу за чемпионство – в случае победы отрыв от «Ювентуса» сократится до каких-то 10 очков. «Синьоре» уже страшно.

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