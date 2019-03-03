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Наполи - Ювентус
Чемпионат Италии - 3 марта 2019
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Ювентус на Eurosport.ru! 3 марта 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Наполи и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Последний шанс для «Наполи» вернуть интригу в борьбу за чемпионство – в случае победы отрыв от «Ювентуса» сократится до каких-то 10 очков. «Синьоре» уже страшно.