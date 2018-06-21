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Football Italia: Наингголан перейдет в «Интер». «Рома» получит 24 миллиона евро, Сантона и Дзаньоло
Не очень-то и дорого за топа.
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан перейдет в «Интер». За 30-летнего полузащитника миланский клуб заплатит 24 миллиона евро.
Помимо денег «Интер» отдаст двух игроков: защитника Давиде Сантона и 18-летнего полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает Football Italia.
- В случае трансфера в «Интер» Раджа будет играть под номером 2+2.
- Наингголан объявил о завершении карьеры за сборную после невызова на чемпионат мира.
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