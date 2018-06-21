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Джан прилетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

Джан приземлился в Турине
Eurosport

1 час назад

Бесплатно взяли топ-игрока. Опять.

Немецкий полузащитник Эмре Джан перейдет в «Ювентус». Он уже прилетел в Турин для завершения всех формальностей по переходу в итальянский клуб.

Твиттер «Юве» выложил фотографию Джана из аэропорта с подписью: «Эмре приземлился в Турине».

  • Джан достанется «Ювентусу» бесплатно, поскольку его контракт с «Ливерпулем» истечет 30 июня.
  • В английском клубе Эмре провел 4 сезона, но трофеев с командой не завоевал.

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