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Наингголан: «Уход – это не мой выбор, а решение «Ромы». «Интер» хотел заполучить меня сильнее всех»

Наингголан: «Уход – это не мой выбор, а решение «Ромы». «Интер» хотел заполучить меня сильнее всех»
Eurosport

54 мин. назад

Раджа снова поработает со Спаллетти.

Полузащитник Раджа Наингголан рассказал, почему покидает «Рому» и переходит в «Интер».

Я навсегда сохраню в сердце моменты, которые я пережил, защищая цвета «Ромы». Я покидаю Рим, отдав все силы клубу. Хочу поблагодарить фанатов, которые всегда поддерживали меня и демонстрировали свою любовь. Я этого не забуду.

Уход – это не мой выбор, это решение клуба, которое я уважаю. «Интер» хотел заполучить меня сильнее всех. Я благодарю клуб и Спаллетти за это. В Милане я снова поработаю с большим тренером и очень рад этому», – цитирует Наингголана сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

  • «Рома» получит за Раджу 24 миллиона евро и двух игроков: 27-летнего защитника Давиде Сантона и 18-летнего полузащитника Николо Дзаньоло.
  • Наинггголан играл за римский клуб с 2014 года.

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