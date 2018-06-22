«Рома» представила нападающего Клюйверта-младшего
Римляне получили новую молодую звезду.
Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт перешел в «Рому». Сегодня состоялось официальное представление нападающего в римском клубе.
За 19-летнего сына Патрика Клюйверта «Рома» заплатила 20 миллионов евро с бонусами и отдаст 10% «Аяксу» от следующего трансфера нападающего.
- Джастин провел в чемпионате Голландии-2017/18 30 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 5 ассистов.
- За сборную Голландии он сыграл 1 матч.
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