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«Рома» представила нападающего Клюйверта-младшего

«Рома» представила Клюйверта-младшего
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 52 мин. назад

Римляне получили новую молодую звезду.

Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт перешел в «Рому». Сегодня состоялось официальное представление нападающего в римском клубе.

За 19-летнего сына Патрика Клюйверта «Рома» заплатила 20 миллионов евро с бонусами и отдаст 10% «Аяксу» от следующего трансфера нападающего.

  • Джастин провел в чемпионате Голландии-2017/18 30 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 5 ассистов.
  • За сборную Голландии он сыграл 1 матч.

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