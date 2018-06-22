36-летний хорватский защитник Дарио Срна перешел в «Кальяри»

Хорватский правый защитник Дарио Срна перешел в «Кальяри». Официально 36-летний футболист пополнит состав клуба в июле, когда истечет контракт с донецким «Шахтером».

Дарио подписал однолетнее соглашение с опцией пролонгации еще на один сезон.

Срна играл в «Шахтере» 15 лет – с 2003 года.

С украинской командой он 9 раз становился чемпионом Украины, 7 раз обладателем Кубка и 8 раз Суперкубка страны. В 2009 году в составе «Шахтера» он выиграл Кубок УЕФА.

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