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Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»
Надоело сидеть на лавке.
Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе перейдет в «Рому». Футболист уже прилетел в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Сумма трансфера 29-летнего аргентинца составит около 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок пойдет на снижение зарплаты на треть, чтобы оформить переход. В Париже он получает 6 миллионов евро в год.
- Пасторе уже играл в Италии: с 2009 по 2011 год он выступал за «Палермо».
- В сезоне-2017/18 он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 6 асисстов.
(Фото: официальный сайт «Ромы»)
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