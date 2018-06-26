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«Интер» объявил о переходе полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана

«Интер» объявил о переходе Наингголана
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 57 мин. назад

Все-таки он покидает Рим.

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан стал игроком «Интера». Миланский клуб заключил с ним контракт до 2022 года.

«Рома» получила за Раджу 24 миллиона евро и двух игроков: 27-летнего защитника Давиде Сантона и 18-летнего полузащитника Николо Дзаньоло.

  • Наинггголан играл за «Рому» с 2014 года.
  • Раджа будет играть под номером 2+2.
  • Бельгиец объявил о завершении карьеры за сборную после невызова на чемпионат мира.

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