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«Интер» объявил о переходе полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана
Все-таки он покидает Рим.
Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан стал игроком «Интера». Миланский клуб заключил с ним контракт до 2022 года.
«Рома» получила за Раджу 24 миллиона евро и двух игроков: 27-летнего защитника Давиде Сантона и 18-летнего полузащитника Николо Дзаньоло.
- Наинггголан играл за «Рому» с 2014 года.
- Раджа будет играть под номером 2+2.
- Бельгиец объявил о завершении карьеры за сборную после невызова на чемпионат мира.
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