«Рома» купила у «ПСЖ» полузащитника Хавьера Пасторе за 24,7 миллиона евро
Топовое усиление.
«Рома» выкупила у «ПСЖ» права на аргентинского полузащитника Хавьера Пасторе. Сумма трансфера – 24,7 миллиона евро.
«Я очень счастлив перейти в «Рому». Замечательно вернуться в Италию, причем в такой великий клуб. Я надеюсь отплатить фанатам за их энтузиазм, поддержку и любовь, которые я уже почувствовал», – сказал Хавьер.
«Подписание Пасторе делает меня счастливым, потому что он из тех игроков, которые восхищают фанатов. За свою карьеру спортивного директора я купил многих футболистов, но Хавьер, возможно, самый талантливый из них», – отметил спортдир «Ромы» Рамон Мончи.
- Пасторе будет выступать за «Рому» под 27-м номером.
- В 2009-2011 годах Хавьер играл в Серии A за «Палермо».
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