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«Рома» купила у «ПСЖ» полузащитника Хавьера Пасторе за 24,7 миллиона евро

«Рома» купила у «ПСЖ» Пасторе за 24,7 миллиона евро
Eurosport

1 час назад

Топовое усиление.

«Рома» выкупила у «ПСЖ» права на аргентинского полузащитника Хавьера Пасторе. Сумма трансфера – 24,7 миллиона евро.

«Я очень счастлив перейти в «Рому». Замечательно вернуться в Италию, причем в такой великий клуб. Я надеюсь отплатить фанатам за их энтузиазм, поддержку и любовь, которые я уже почувствовал», – сказал Хавьер.

«Подписание Пасторе делает меня счастливым, потому что он из тех игроков, которые восхищают фанатов. За свою карьеру спортивного директора я купил многих футболистов, но Хавьер, возможно, самый талантливый из них», – отметил спортдир «Ромы» Рамон Мончи.

  • Пасторе будет выступать за «Рому» под 27-м номером.
  • В 2009-2011 годах Хавьер играл в Серии A за «Палермо».

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