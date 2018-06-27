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«Ювентус» объявил о подписании Жоау Канселу

«Ювентус» объявил о подписании Канселу
Eurosport

1 час назад

Чемпионы Италии продолжают усиляться.

«Ювентус» объявил о трансфере защитника «Валенсии» Жоау Канселу. Контракт португальского игрока с туринским клубом рассчитан до 2023 года.

Сумма трансфера составила 40,4 миллиона евро. «Ювентус» будет выплачивать сумму в рассрочку в течение нескольких лет.

В сезоне-2017/18 Канселу на правах аренды выступал за «Интер».

  • В сезоне-2017/18 «Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии.
  • 21 июня «Ювентус» объявил о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана.

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