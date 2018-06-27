«Ювентус» объявил о подписании Жоау Канселу
Чемпионы Италии продолжают усиляться.
«Ювентус» объявил о трансфере защитника «Валенсии» Жоау Канселу. Контракт португальского игрока с туринским клубом рассчитан до 2023 года.
Сумма трансфера составила 40,4 миллиона евро. «Ювентус» будет выплачивать сумму в рассрочку в течение нескольких лет.
В сезоне-2017/18 Канселу на правах аренды выступал за «Интер».
- В сезоне-2017/18 «Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии.
- 21 июня «Ювентус» объявил о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте