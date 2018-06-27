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Джанлука ди Марцио: «Ювентус» предложит 20 млн евро за Александра Головина. ЦСКА хочет 30

Ди Марцио: «Ювентус» предложит 20 млн евро за Головина. ЦСКА хочет 30
Eurosport

1 час назад

Гинер точно не продешевит.

«Ювентус» по-прежнему намерен подписать полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

Как сообщает сайт Джанлуки ди Марцио, туринский клуб сделает армейцам улучшенное предложение в размере 20 млн евро плюс 10% от будущей продажи игрока. Ранее «Ювентус» предложил за Головина 19 млн, но ЦСКА ответил отказом.

  • Москвичи требуют за звезду сборной России 30 млн евро.
  • Головин провел на чемпионате мира-2018 2 матча, забил один гол и отдал 2 голевых передачи.

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