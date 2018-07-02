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«Милан» объявил о переходах Пепе Рейны и Ивана Стринича
Усиливаются под Лигу Европы. Хотя, стоп.
«Милан» официально оформил трансферы двух футболистов – испанского голкипера Пепе Рейны и хорватского защитника Ивана Стринича.
Контракты обоих игроков рассчитаны до 30 июня 2021 года. О трансферах «Милан» сообщил на официальном сайте.
- Права на Рейну с начала сезона-2013/14 принадлежали «Наполи», за который он провел 102 матча.
- В сезоне-2014/15 испанский кипер выступал за «Баварию».
- Стринич прошедший сезон провел в «Сампдории», ранее играл за «Наполи» и «Днепр».
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