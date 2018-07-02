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«Милан» объявил о переходах Пепе Рейны и Ивана Стринича

«Милан» объявил о переходах Рейны и Стринича
Eurosport

14 мин. назад

Усиливаются под Лигу Европы. Хотя, стоп.

«Милан» официально оформил трансферы двух футболистов – испанского голкипера Пепе Рейны и хорватского защитника Ивана Стринича.

Контракты обоих игроков рассчитаны до 30 июня 2021 года. О трансферах «Милан» сообщил на официальном сайте.

  • Права на Рейну с начала сезона-2013/14 принадлежали «Наполи», за который он провел 102 матча.
  • В сезоне-2014/15 испанский кипер выступал за «Баварию».
  • Стринич прошедший сезон провел в «Сампдории», ранее играл за «Наполи» и «Днепр».

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