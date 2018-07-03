«Интер» вслед за Наингголаном бесплатно подписал еще двух топов от конкурентов. Лучано, остановись

Миланский «Интер» объявил о подписании контрактов с защитниками Стефаном де Вреем и Квадво Асамоа. Оба игрока пришли в клуб бесплатно.

Голландец прибыл в стан «нерадзурри» после четырех лет в составе «Лацио», Квадво перешел по окончании контракта с «Ювентусом», несмотря на предложение о продлении соглашения от туринцев. Контракт с 26-летним Де Вреем рассчитан на 5 сезонов, с 29-летним Асамоа – на 3.

Похоже, шансы на титул заметно подросли.

Ранее «Интер» подписал полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана.

За него клуб заплатил 24 миллиона евро и отдал двух игроков: защитника Давиде Сантона и 18-летнего полузащитника Николо Дзаньоло.

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