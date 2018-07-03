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«Интер» вслед за Наингголаном бесплатно подписал еще двух топов от конкурентов. Лучано, остановись

«Интер» вслед за Наингголаном бесплатно подписал еще двух топов от конкурентов. Лучано, остановись
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

Так и за скудетто поборются.

Миланский «Интер» объявил о подписании контрактов с защитниками Стефаном де Вреем и Квадво Асамоа. Оба игрока пришли в клуб бесплатно.

Голландец прибыл в стан «нерадзурри» после четырех лет в составе «Лацио», Квадво перешел по окончании контракта с «Ювентусом», несмотря на предложение о продлении соглашения от туринцев. Контракт с 26-летним Де Вреем рассчитан на 5 сезонов, с 29-летним Асамоа – на 3.

  • Похоже, шансы на титул заметно подросли.
  • Ранее «Интер» подписал полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана.
  • За него клуб заплатил 24 миллиона евро и отдал двух игроков: защитника Давиде Сантона и 18-летнего полузащитника Николо Дзаньоло.

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