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«Интер» вслед за Наингголаном бесплатно подписал еще двух топов от конкурентов. Лучано, остановись
Так и за скудетто поборются.
Миланский «Интер» объявил о подписании контрактов с защитниками Стефаном де Вреем и Квадво Асамоа. Оба игрока пришли в клуб бесплатно.
Голландец прибыл в стан «нерадзурри» после четырех лет в составе «Лацио», Квадво перешел по окончании контракта с «Ювентусом», несмотря на предложение о продлении соглашения от туринцев. Контракт с 26-летним Де Вреем рассчитан на 5 сезонов, с 29-летним Асамоа – на 3.
- Похоже, шансы на титул заметно подросли.
- Ранее «Интер» подписал полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана.
- За него клуб заплатил 24 миллиона евро и отдал двух игроков: защитника Давиде Сантона и 18-летнего полузащитника Николо Дзаньоло.
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