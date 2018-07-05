Sport Mediaset: «Челси» купит Гонсало Игуаина у «Ювентуса» за 60 миллионов евро

В ближайшее время Гонсало Игуаин покинет «Ювентус» и освободит место для Криштиану Роналду. Аргентинец продолжит карьеру в «Челси».

На покупке футболиста настоял лично будущий тренер «синих» Маурицио Сарри. У коуча сложились отличные отношения с Гонсало во время работы в «Наполи», и даже переход игрока в «Ювентус» не поссорил их.

Как стало известно Sport Mediaset, лондонский и туринский клубы уже согласовали условия трансфера. Покупка Гонсало обойдется «Челси» в 60 млн евро.

На место Игуаина «Ювентус» приобретет Криштиану Роналду за 120 млн евро.

В сезоне-2017/18 Гонсало провел 50 официальных матчей и забил 23 гола.

Помимо Игуаина в «Челси» может перейти и Александр Головин.

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