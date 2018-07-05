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Пальмери: «Ювентус» продаст Игуаина, Дибалу и, возможно, Пьянича ради покупки Роналду
«Бьянконери» придется избавиться от части чемпионского состава.
«Ювентус» не ограничится продажей Гонсало Игуаина в «Челси», чтобы подписать Криштиану Роналду.
Туринцы одобрил план по продаже Игуаина и Дибалы, чтобы разгрузить бюджет. Под вопросом место в команде Миралема Пьянича, который останется только при условии, если Fiat проспонсирует сделку по Криштиану.
«Сегодня вечером состоится встреча Флорентино Переса и агента Жорже Мендеша», – написал инсайдер Танкреди Пальмери.
- Покупка Роналду обойдется «старой синьоре» в 120 млн евро.
- Ранее стало известно, что «Ювентус» продаст Гонсало Игуаина в «Челси» за 60 млн евро.
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