Новичка «Торино» встретили в туринском аэропорту и приняли за Роналду. Они реально очень похожи

Новый защитник «Торино» Армандо Иццо стал причиной небольшого ажиотажа в туринском аэропорту.

Футболист похож на нападающего «Реала» Криштиану Роналду, который, как ожидается, скоро станет игроком «Ювентуса». Иццо стали фотографировать и выкладывать картинки с подписью, что Криш уже в итальянском городе.

Роналду действительно скоро может оказаться в аэропорту Турина. «Юве» планирует представить его уже 7 июля.

26-летний Иццо перешел в «Торино» из «Дженоа».

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