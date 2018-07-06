Mundo Deportivo: Роналду заработает в «Юве» больше, чем 5 самых высокооплачиваемых игроков клуба

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который близок к переходу в «Ювентус», будет получать в Турине огромные деньги.

Если трансфер состоится, годовой оклад Криша в Италии будет равен 30 миллионам евро – это больше, чем суммарная зарплата Гонсало Игуаина, Пауло Дибалы, Дугласа Косты, Миралема Пьянича и Сами Хедиры.

Как отмечает Mundo Deportivo, суммарно пятерка самых высокооплачиваемых игроков «Ювентуса» зарабатывает 29 млн евро в год.

Если взять самых низкооплачиваемых футболистов «Старой синьоры», то 30 млн Криша равны годовым окладам 12 игроков из подвала зарплатной ведомости «Юве».

Трансфер Роналду обойдется чемпионам Италии примерно в 100 млн евро.

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