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Mundo Deportivo: Роналду заработает в «Юве» больше, чем 5 самых высокооплачиваемых игроков клуба

Mundo Deportivo: Роналду заработает в «Юве» больше, чем 5 самых высокооплачиваемых игроков клуба
Eurosport

1 час назад

Криш получит космический контракт.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который близок к переходу в «Ювентус», будет получать в Турине огромные деньги.

Если трансфер состоится, годовой оклад Криша в Италии будет равен 30 миллионам евро – это больше, чем суммарная зарплата Гонсало Игуаина, Пауло Дибалы, Дугласа Косты, Миралема Пьянича и Сами Хедиры.

Как отмечает Mundo Deportivo, суммарно пятерка самых высокооплачиваемых игроков «Ювентуса» зарабатывает 29 млн евро в год.

  • Если взять самых низкооплачиваемых футболистов «Старой синьоры», то 30 млн Криша равны годовым окладам 12 игроков из подвала зарплатной ведомости «Юве».
  • Трансфер Роналду обойдется чемпионам Италии примерно в 100 млн евро.

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