Джастин Клюйверт взял в «Роме» 34-й номер в честь получившего повреждение мозга Абдельхака Нури

Новичок «Ромы» Джастин Клюйверт будет выступать за римский клуб под 34-м номером в честь бывшего партнера по молодежке и взрослой команде «Аякса» Абдельхака Нури.

«Почему 34? Это номер Аппи. Мои молитвы и мой номер обращены к тебе, друг и брат, который многому меня научил», – сказал Клюйверт-младший официальному сайту «джаллоросси».

Нури потерял сознание во время товарищеской игры с «Вердером» 8 июля 2017 года из-за проблем с сердцем.

Спустя несколько дней врачи диагностировали футболисту необратимое повреждение головного мозга. 21-летний голландец марокканского происхождения остается под наблюдением врачей.

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