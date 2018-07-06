Getty Images

Джастин Клюйверт взял в «Роме» 34-й номер в честь получившего повреждение мозга Абдельхака Нури

Клюйверт взял в «Роме» 34-й номер в честь получившего повреждение мозга Нури
Eurosport

1 час назад

Друг за друга.

Новичок «Ромы» Джастин Клюйверт будет выступать за римский клуб под 34-м номером в честь бывшего партнера по молодежке и взрослой команде «Аякса» Абдельхака Нури.

«Почему 34? Это номер Аппи. Мои молитвы и мой номер обращены к тебе, друг и брат, который многому меня научил», – сказал Клюйверт-младший официальному сайту «джаллоросси».

  • Нури потерял сознание во время товарищеской игры с «Вердером» 8 июля 2017 года из-за проблем с сердцем.
  • Спустя несколько дней врачи диагностировали футболисту необратимое повреждение головного мозга. 21-летний голландец марокканского происхождения остается под наблюдением врачей.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Халеп оккупировала сетку и цинично поиздевалась над китаянкой

02:55
Популярные видео
Макарова задула все свечки, которые зажгла Возняцки, и выгнала вторую сеяную с вечеринки
1 069 просмотров5 ч
Ставки за 300. Бельгия доведет Неймара до слез, Франция и Уругвай пропустят
1 305 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться