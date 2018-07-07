Журналист Sunday Times: Аллегри не ушел из «Ювентуса», потому что ему пообещали купить Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри минувшей весной отклонил предложение «Арсенала», так как боссы «Старой синьоры» пообещали ему, что приложат усилия для покупки Криштиану Роналду.

В апреле 2018 года об уходе из «Арсенала» объявил Арсен Венгер, и Аллегри считался одним из главных кандидатов на его место. Тем не менее, «канониров» возглавил Унаи Эмери, а Аллегри остался в «Ювентусе».

По данным журналиста Дункана Каслса, коуч «Юве» отказался от контракта с «Арсеналом» именно из-за вероятного переезда Роналду в Турин.

«Мне сообщили, что Аллегри по-настоящему загорелся идеей купить Роналду, этот переход должен стать частью перестройки команды, на которой настаивал Массимилиано. Без этой перестройки он не согласился бы остаться в «Ювентусе» еще на год, у него были предложения от «Реала» и «Арсенала», – приводит слова Каслса Express.co.uk.

Главным тренером «Реала» стал Хулен Лопетеги.

Каслс – журналист Sunday Times, Daily Record, Arab News и других изданий.

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