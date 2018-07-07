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«Пора быть сумасшедшим». Пауло Дибала покрасил волосы в серебряный цвет

«Пора быть сумасшедшим». Дибала покрасил волосы в серебряный цвет
Eurosport

23 мин. назад

С – стиль.

Нападающий сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала радикально сменил имидж.

«Пора быть сумасшедшим», – написал Дибала в инстаграме, прикрепив к посту фотографию с новой прической. Волосы Дибалы на фото выкрашены в серебряный цвет.

«Я собираюсь покрасить волосы в такой же цвет, брат. Мне очень нравится», – прокомментировал поступок Дибалы его бывший партнер по «Ювентусу» Патрис Эвра.

  • На чемпионате мира-2018 Дибала отыграл 23 минуты и не отметился результативными действиями.
  • В сезоне-2017/18 Дибала в составе «Ювентуса» выиграл чемпионат и Кубок Италии.

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