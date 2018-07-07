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Ален Халилович перешел в «Милан»

Халилович перешел в «Милан»
Eurosport

60 мин. назадОбновлено 57 мин. назад

Несостоявшаяся звезда «Барселоны» и сборной Хорватии постарается возродиться вместе с «россонери».

«Милан» объявил о переходе хорватского атакующего полузащитника Алена Халиловича из «Гамбурга».

Контракт 22-летнего хорвата рассчитан на три сезона, передает официальный сайт клуба Серии А.

Футболист в первый же день вышел на тренировку «Милана».

  • Халилович дебютировал во взрослой сборной Хорватии в 16-летнем возрасте, а в 19 лет провел последний матч за национальную команду.
  • В 18 лет Халилович перешел в «Барселону» за 5 млн евро, но провел всего 1 игру за «сине-гранатовых». В 2016 году он был продан в «Гамбург» за те же 5 млн евро.
  • В сезоне-2017/18 Ален выступал на правах аренды за «Лас-Пальмас» и забил 2 гола в 21 матче. В «Милане» должно получиться лучше.

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