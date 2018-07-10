«Ювентус» объявил о переходе нападающего Криштиану Роналду стильной монохромной графикой
Для Турина сказка стала реальностью.
Туринский «Ювентус» подтвердил переход нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Португалец подписал контракт на 4 года.
Трансфер обошелся в 112 миллионов евро, которые переведут в Мадрид двумя траншами. Клуб выложил в твиттер черно-белое изображение с очертаниями Криша и надписью «Cris7iano».
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, провел 438 матчей и забил 450 мячей.
- В составе «Реала» Криштиану выиграл две Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира.
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