«Король Рима и Величайший». «Рома» встретила новость о трансфере Роналду фотками Месси и Тотти
Совпадение?
10 июля «Реал» и «Ювентус» объявили о переходе Криштиану Роналду в туринский клуб.
Сразу после этого «Рома» опубликовала твит с четырьмя фотографиями бывшего капитана «джаллоросси» Франческо Тотти и лидера «Барселоны» Лионеля Месси:
«Король Рима и Величайший», – говорится в твите.
- Покупка Криштиану обошлась «Ювентусу» в 100 млн евро.
- Месси и Роналду – единственные в истории пятикратные обладатели «Золотого мяча».
(Фото: официальный твиттер «Ромы»)
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