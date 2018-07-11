twitter

«Король Рима и Величайший». «Рома» встретила новость о трансфере Роналду фотками Месси и Тотти

«Король Рима и Величайший». «Рома» встретила новость о трансфере Роналду фотками Месси и Тотти
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Совпадение?

10 июля «Реал» и «Ювентус» объявили о переходе Криштиану Роналду в туринский клуб.

Сразу после этого «Рома» опубликовала твит с четырьмя фотографиями бывшего капитана «джаллоросси» Франческо Тотти и лидера «Барселоны» Лионеля Месси:

«Король Рима и Величайший», – говорится в твите.

  • Покупка Криштиану обошлась «Ювентусу» в 100 млн евро.
  • Месси и Роналду – единственные в истории пятикратные обладатели «Золотого мяча».

(Фото: официальный твиттер «Ромы»)

Лучшие спортивные видео на нашем канале на YouTube

По теме

Чемпионат Италии
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Франция в финале благодаря Гризманну и Жиру

02:21
Популярные видео
«Вау, это тоже футболист? Роналду». У Остапенко возникли проблемы с Джобсом
 958 просмотров2 ч
«Конечно, это Рамос! Я же фанат «Реала». Странно, но Хачанов не признал Роналду
1 711 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться