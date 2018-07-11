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«Милан» перешел во владение американского хедж-фонда из-за долгов китайских инвесторов

«Милан» перешел во владение американского хедж-фонда из-за долгов китайских инвесторов
Eurosport

26 мин. назад

Эпоха перемен продолжается.

«Милан» во второй раз за 15 месяцев сменил владельца, поскольку китайские инвесторы во главе с президентом «Милана» Ли Юнхуном не погасили вовремя задолженность в размере 32 млн евро перед хедж-фондом Elliott Management.

«Владение и контроль над холдинговой компанией, которой принадлежит «Милан», сегодня перешло в распоряжение Elliott Management.

Эта передача стала результатом мер по обеспечению интересов безопасности Elliott, поскольку предыдущий владелец «Милана» не выполнил долговые обязательства перед Elliott», – говорится в заявлении Elliott Management.

Новый владелец вложит 50 млн евро, чтобы стабилизировать финансовое положение «россонери».

  • «Милан» был куплен китайскими инвесторами в апреле 2017 года.
  • Перед сезоном-2017/18 «россонери» потратили 190 млн евро на трансферы, но заняли лишь шестое место в Серии А.
  • Из-за нарушения финансового фэйр-плей клуб был отстранен от еврокубков.

Помог Ли. Почему новый «Милан» – грандиозный мыльный пузырь

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