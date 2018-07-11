Криштиану Роналду ушел победителем. Плачь, Лионель Месси

Девять лет Месси и Роналду жили в общем террариуме, науськивая друг друга бесконечными рекордами. В эпоху жестких и обученных защитников они забивали так, будто против них играли увальни из 50-х. Они с невыразимой легкостью фаршировали ворота, но повторить такое никто не мог.

На целое десятилетие эти двое узурпировали «Золотой мяч». Через 20 лет все, кроме детей Снейдера и Рибери, будут думать, что в 2010-е на планете зажигали лишь два футболиста. Выделиться из толпы Месси и Роналду помогла взаимная конкуренция. Желание расшибиться в лепешку, но сделать лучше, чем тот зализанный бомбила/рыжебородый технарь, вывело обоих на околоземную орбиту.

Криштиану Роналду, Лионель МессиGetty Images

В последние три сезона Роналду только и делал, что выигрывал. Три Лиги чемпионов подряд – уникально. Отыграться с 1:4 по «Золотым мячам» – бесподобно. Даже со сборной Криш победил – а это удар с вертушки по самолюбию Месси. Лео за последние годы пошумел в медиа, когда стал блондином, но других поводов не было.

За девять лет Роналду лишь дважды выиграл чемпионат Испании. С внутренними чашками у «Реала» получалось не супер. Но Криштиану переезжал в Мадрид, когда главной задачей было пробить барьер в виде 1/8 финала Лиги чемпионов. Все годы, что Роналду провел в столице Испании, его клуб стремился на вершину европейского футбола. И, очевидно, справился с этим.

Криштиану РоналдуGetty Images

Фанаты Месси найдут еще несколько тысяч показателей, по которым португалец не превзошел аргентинца, включая количество татуировок и совместных ночей с Антонеллой Рокуццо. Разумеется, последнее – огромное упущение Криштиану, но и он должен быть хоть в чем-то не идеален. Только буквы, набросанные в шапку этого абзаца, не меняют ощущения, что победителем из многолетней схватки вышел именно Роналду.

Божественная статистика Криштиану в Мадриде (450 голов в 438 матчах) кричит: португалец получил от «Реала» все, что хотел. До капли. Рон словно боялся забронзоветь и торопился уйти до появления первых признаков упадка.

Криш не может без новых вызовов, в них он видит шанс продлить молодость. Этим летом он прекратил все сам, не дожидаясь, когда их с Месси эпоха растворится в молодости и силе других поколений. Он был вправе это сделать – к португальцу никаких вопросов.

Возможно, кто-то сравнит Месси и Роналду даже по голам в разных лигах, но это будет уже не то. Разница в стилях и классе команд слишком велика, чтобы воспринимать Италию и Испанию в одном измерении. Гипотетические встречи в Лиге чемпионов никак не отменяют безжалостное – эпоха двух гениев закончилась.

Что теперь делать Месси? С кем ему соперничать, чтобы поддерживать форму на максимуме? С Гризманном, Бензема или Яго Аспасом? Начиная с первого сезона, когда к Месси стали примерять эпитет «великий», Криштиану играл с ним в одном чемпионате. Все «Золотые мячи» Лео выиграл, пока Роналду носил футболку «Реала».

У Криша есть «мячик» и в составе «МЮ» – за его будущее в этом смысле спокойнее.

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