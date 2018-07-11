«Рабочие затягивают пояса, а компания тратится на одного Роналду». Профсоюз Fiat объявил забастовку

Профсоюз рабочих Fiat объявил забастовку в ответ на затраты компании на переход Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Пока рабочие идут на огромные экономические жертвы, компания тратит сотни миллионов евро на одного футболиста. Это неприемлемо.

Нам говорят, что времена сложные. Мы прибегаем к социальной поддержке в ожидании выпуска новых моделей, чего никак не произойдет.

И пока рабочие и их семьи затягивают пояса туже и туже, компания инвестирует большие деньги в единичный человеческий ресурс. Это справедливо? Это нормально, что один человек зарабатывает миллион, а тысячи семей не могут выкроить деньги на вторую половину месяца?

Мы наемные рабочие одного хозяина, и такая разница в обращение неприемлема. Рабочие Fiat обеспечили благосостояние компании по меньшей мере на три поколения, но взамен получили нищенскую жизнь.

Компания должна инвестировать в модели машин, которые обеспечат будущее тысяч людей, а не обогащать одного. Компания должна ставить интересы рабочих на первое место. Этого нет, потому что владельцы предпочитают футбол и развлечения.

По описанным выше причинам союз рабочих объявил забастовку с 15 по 17 июля», – говорится в заявлении профсоюза.

10 июля Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус».

Сумма трансфера составила от 100 до 120 млн евро.

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