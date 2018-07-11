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TyC Sports: «Ливерпуль» заплатит 90 млн евро за полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалу

TyC Sports: «Ливерпуль» заплатит 90 млн евро за Дибалу
Eurosport

1 час назад

Аргентинец едет в Англию?

«Ювентус» продаст нескольких футболистов, чтобы отбить затраты на трансфер Криштиану Роналду. Одним из первых кандидатов на выход стал Пауло Дибала.

Интерес к аргентинскому нападающему проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы потратить на Дибалу 90 млн евро, передает TyC Sports.

Скорее всего, Турин покинет и Гонсало Игуаин.

  • Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за 40 млн евро.
  • В сезоне-2017/18 аргентинец забил 26 мячей в 46 матчах.
  • Покупка Роналду обошлась «Ювентусу» в сумму от 100 до 120 млн евро.

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