Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис: «Джорджиньо перейдет в «Челси»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о трансфере полузащитника клуба Джорджиньо в лондонский «Челси».

«Что касается Джорджиньо, то мы изначально рассматривали все предложения по нему. Приношу извинения «Манчестер Сити».

Но если игрок предпочитает жить в Лондоне, а не в Манчестере, его можно понять. К тому же, «Челси» готов платить ему большую зарплату, здесь его тоже можно понять. Джорджиньо перейдет в «Челси» вне зависимости от назначения Сарри», – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Трансфер Джорджиньо обойдется «синим» в 65 миллионов евро.

Итальянец выступал за «Наполи» с 2014 года.

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