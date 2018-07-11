Getty Images

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис: «Джорджиньо перейдет в «Челси»

Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Джорджиньо перейдет в «Челси»
Eurosport

Вчера в 17:27

Инсайд от босса неаполитанского клуба.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о трансфере полузащитника клуба Джорджиньо в лондонский «Челси».

«Что касается Джорджиньо, то мы изначально рассматривали все предложения по нему. Приношу извинения «Манчестер Сити».

Но если игрок предпочитает жить в Лондоне, а не в Манчестере, его можно понять. К тому же, «Челси» готов платить ему большую зарплату, здесь его тоже можно понять. Джорджиньо перейдет в «Челси» вне зависимости от назначения Сарри», – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

  • Трансфер Джорджиньо обойдется «синим» в 65 миллионов евро.
  • Итальянец выступал за «Наполи» с 2014 года.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Италии
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Матч был просто нереальный по накалу. Вспоминаю – очень круто». Теннисисты вспомнили камбэки

01:59
Популярные видео
«Нью-Йорк Сити» растерзал «Монреаль», а один из голов вышел божественным
 356 просмотров2 ч
«Маррей спасла весь британский теннис от забытия». Топ-5 леди, поднявших игру на Туманном Альбионе
 612 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться