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Акции «Ювентуса» подорожали более чем на треть после покупки Криштиану Роналду

Акции «Ювентуса» подорожали более чем на треть после покупки Роналду
Eurosport

Вчера в 17:46

Уже отбивает стоимость.

Акции «Ювентуса» выросли в цене на 34,8% после официального объявления о переходе нападающего Криштиану Роналду.

На вечер 10 июля стоимость 1 акции составила 0,898 евро, тогда как за неделю до этого она оценивалась в 0,666 евро, сообщает Bola.

  • Трансфер Роналду обошелся «бьянконери» в 112 миллионов евро, а его зарплата составит 31 миллион евро за сезон.
  • В составе «Реала» Криштиану выиграл две Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира.

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