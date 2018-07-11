Экс-полузащитник «МЮ» Гиггз: ««Роналду одержим идеей быть лучше Месси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Я удивлен, что он ушел из «Реала» и перебрался в Италию. Это огромный вызов для него – переход в топ-клуб. Хорошая строчка в резюме. Представьте: «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Нормальное резюме!

Он одержим идеей быть лучше Месси. Теперь он подумает: «Я сделал это в Англии, сделал в Испании, хочу сделать в Италии и уже сделал с Португалией». Возможно, его мотивация была в ответе на вопрос: «Роналду лучше Месси?» – цитирует Гиггза Daily Mail.

Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро.

Гиггз и Криштиану играли вместе в «МЮ» с 2003 по 2009 год.

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